MHP İl Başkan Yardımcısı'nın kardeşi kaza yaptı

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralılar arasında MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ölçen'in kardeşi Tuğrul Ölçen'in de olduğu öğrenildi.

Kaza İskilip yolunda yeni Kapalı Spor Salonu'nun karşısındaki benzinlikte meydana geldi.

Edinilen bilgilere benzinlikten çıkan araç ile İskilip yolundan gelen araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araç içindeki 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza yerine gelen MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kazada yaralanan MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ölçen'in kardeşi Tuğrul Ölçen'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 21:34