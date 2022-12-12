Polis aranan 30 şahsı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 1.568 şahsın GBT kontrolü yapılırken, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 30 şahıs yakalandı.

Ayrıca 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kesici ve delici alet, 89 adet fişek, 71 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirilirken, 302 araç kontrol edilip 19 araca toplam 40 bin 016 TL idari para cezası uygulandı. (Haber Merkezi)