Römorkun altında can verdi

M.BURAK YALÇIN

Çorum'un Doğla Köyü'nde etkili olan sis nedeni ile bir traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 39 yaşındaki Dursun Topuz hayatını kaybetti.

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, pancar yüklü traktör sis nedeniyle devrildi.

Traktörde bulunanlardan Dursun Topuz olay yerinde hayatını kaybederken, Mücahit Çetinkaya da yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 23:02