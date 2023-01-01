Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İskilip Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi istikametinde seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 19 ACA 247 plakalı otomobil, sis ve gizli buzlanma sebebiyle, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yerinden söküldü.

İskilip Belediyesi ve polis ekipleri tarafından yıkılan direk yoldan kaldırılırken, yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)