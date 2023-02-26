Ulukavak'ta bir eve pompalı tüfekle ateş edildi

Çorum’da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalhavuz 26. Sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokak üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden ayrıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)