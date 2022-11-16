Yaşlı adam kazada hayatını kaybetti

Tosya-İskilip yolunda meydana gelen kazada yoldan çıkan pikap şarampole devrildi. Kazada 67 yaşındaki Taci Damgacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı adam kazada hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Tosya-İskilip karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesi Yaylacıkseki köyünden Tosya istikametine seyir halinde olan Taci Damgacı (67) idaresindeki 37 KG 758 plakalı pikap sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada pikap sürücüsü Taci Damgacı (67) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022, 17:50
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