YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında başta ekonomi olmak üzere emekli maaşı ve asgari ücretle ilgili konuştu. Aşıla, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiği ifade etti.

BAKAN ‘ZOR GÜNLER GERİDE KALDI’ DİYOR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı.

Ekonomi ana gündem maddesi olan Milletvekili Mehmet Aşıla’nın konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘Zor günler geride kaldı’ diyor. Zor günler geride kaldıysa Sayın Bakan asgari ücret neden hala açlık sınırının altında? Asgari ücretin 2025 yılı için öngörülen artış oranı neden hala yüzde 25 sınırında?

MÜZAKERE EDİLEN ARTIŞ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Zor günler geride kaldıysa bu çaresizlik neyin nesi? Vatandaş tünelin sonunda bir ışık göremiyor. Zor günler geride kaldıysa kimin için geride kaldı? Zor günler geride kaldı, en zor günler mi kapıda? Ne anlamız gerekiyor? Bunu bilemiyoruz çünkü hala asgari ücret için tavsiye edilen rakam, müzakere edilen artış oranı açlık sınırının altında. Bir kez daha ifade ediyoruz ki en düşük emekli maaşı asgari ücretin, asgari ücret ise 35 bin TL’nin altında olmamalıdır.”