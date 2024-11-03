CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlediği TBMM Grubu yasama yılı kampının ikinci gününün sonunda gazetecilere bir araya geldi. Yeni yıl yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilirken CHP lideri Özgür Özel de yeni asgari ücret​ ile ilgili konuştu.

"HEDEFLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM VERMEK PLANINDALAR"

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadığının altın çizen CHP lideri, "Enflasyon yüzde 50'lerde baz etkisiyle 40 küsürlerde bir gerçekleşme olacak gibi görünüyor. Ama yüzde 20, hedeflenen enflasyona göre zam vermek planındalar. Bu ne demek? Tayyip Bey, geçen sene 'Asgari ücrete yılda dört kez zam yaparız' diyordu. Bu sene iki diye başladılar. Temmuzda atlattılar, yapmadılar. Hala 17 bin lira alıyor asgari ücretli" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 30 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Asgari ücrete normal enflasyon​ zammını yaptıkları takdirde 25 bin TL, hissedilen enflasyonu yansıttıklarında ise 35 bin TL olması gerektiğini belirten Özgür Özel, "Çünkü asgari ücretli pinpon topu veya bakır çubuk almıyor. Asgari ücretlinin aldıklarına bakarsan yüzde 70'in üzerinde hissedilen enflasyon var. 30-35 bin lira hak ediyor. 'En az 30 bin lira olması lazım' diyoruz. 20-22 bin lira asgari ücret niyetindeler. Bunun büyük bir mücadelesi verilecek" diye konuştu.