Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaklaşan asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



ATO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Baran, "Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz ancak uygulamalar gösterdi ki oraya yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor." ifadesini kullandı.



Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret tartışmalarının gündeme geldiğini belirten Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede asgari ücrette yüzde 25 civarı artışın 2025 yılı enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiğinin kamuoyuna yansıdığını anımsattı.



Baran, kendilerinin de asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: ntv haber