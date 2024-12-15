Aralık ayının başlamasıyla beraber gözler, asgari ücrete çevrildi.

Milyonlarca çalışan, ücretlere ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor.

Asgari ücret zam maratonu 10 Aralık 2024 itibarıyla başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez bir araya gelmiş oldu.

İKİNCİ TOPLANTI İÇİN GÜN BELİRLENDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yarın yapacak.

Komisyon, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRETİN 31 ARALIK'A KADAR NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Asgari ücretin, 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Toplantıda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı.

MASADA DÖRT İŞÇİ YER ALDI

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ediyor.

Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer aldı.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil ediyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 20’lik zamda asgari ücret 20 bin 402 lira

Yüzde 25’lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira olacak.

MUHALEFETİN BEKLENTİLERİ

CHP: 30 bin lira

İyi Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira