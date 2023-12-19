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Milyonlarca çalışan 2024 yılı asgari ücretini bekliyor.

TGRT Haber kaynaklı habere göre, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına devam ederken şu ana kadar gelinen süreçte rakam konuşulmadı ancak tüm taraflar uzlaşılacak tutarın ‘geçim’ zammı olması yönünde birleşiyor. İşçi tarafı, asgari ücret zammında ev kirası, temel giderler, geçim koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, hükümet ve işverenin bu konudaki yaklaşımına göre üçlü mutabakatla sonuca gitmeyi umduklarını dile getirdi. Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı bu hafta yapılacak ve ilk teklif ortaya çıkacak.

Asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. Milyonların yeni yılda maaşlarını belirleyecek kritik toplantılar devam ederken dün yapılan görüşmelerde rakam konuşulmadı. Hem hükümet hem de işçi ve işveren tarafının ‘geçim’ zammı olması konusunda ortak bir görüşü var.

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısına çevrilirken masaya gelecek ilk teklif ve tarafların yaklaşımı dikkatle takip edilecek.

KOMİSYONUN İKİNCİ TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında başladı. İşçi heyeti adına Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetini temsilen de TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantıda yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Ekonomi Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, genel ekonomik duruma yönelik ve makroekonomik görünümü sundu. TÜİK’in asgari ücretin artışına konu olabilecek enflasyon ve geçim şartlarına yönelik fiyat gelişmeleri sunum yapması bekleniyordu. Ancak fiyatlar ile ilgili veriler masaya gelmezken makroekonomik veriler paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi de Orta Vadeli Program hedeflerini aktardı.

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetindeki işçiler de söz aldı. Heyetteki bir işçinin, çocuklarının kendisine “peynire küstük mü” diye sorduğunu aktardığı ve “Çarşı pazara çıkamıyoruz. Soframızdan aç kalkmak istemiyoruz, çocuklarımız gözümüzün içine bakıyor” dediği kaydedildi.

Toplantıda, işgücü verilerine yönelik olarak bölümde kayıt dışı çalışmaya ilişkin sayılar da sunuldu. İşveren tarafının, sendikalı işyerlerinin kayıtlı ve güvenli çalışmasını vurgulayarak, yüksek sayıdaki kayıt dışı çalışmaya hükümetin ivedilikle müdahale etmesi gerektiğini söylediği belirtildi.