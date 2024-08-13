HARUN

AKKAYA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın. Paris Olimpiyatlarında üçüncü olarak bronz madalya kazanan ve güreşe veda eden Taha Akgül ile telefonda görüştü ve kendisini Çorum’da misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül, minderde ayakkabılarını çıkararak 21 yıllık güreş kariyerini noktaladı.

Teknik Direktörlüğünü Çorumlu Abdullah Çakmar antrenörlüğünü ise Çorum Güreş İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Levet Kaleli’nin yaptığı Taha Akgül üç olimpiyat madalyası ile aktif güreş hayatını noktaladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Paris Olimpiyatları sonrasında Çorumlu antrenörleri ile Eyfel Kulesinden görüntülü olarak telefonla görüştü.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, telefonu açtığında ekibi Eyfel Kulesi önünde ekibi görünce’Eyfel kulesinin orda olduğunu bilseydim SaatKulesinden arardım’ dedi.

Aşgın Taha Akgül ile yaptığı görüşmede ‘İki Çorumlunun arasına gir dilek tut. İkisinin boyu benim gibi sen kule gibisin maşallah. Üç kule yan yana olurdu, Taha Akgül Kulesi, Eyfel Kulesi ve Saat Kulesi bir arada olurdu.

Çok sevdiğimiz üç kardeşim ile beraberiz. İkisi öz Çorumlu birisi fahri Çorumlu,. Tebrik ediyorum,. Bir daha göğsümüzü kabarttın bir kez daha bizleri çok mutlu ettinz. Çorumlular sana sende Çorumlulara emanetsin’ dedi.

Taha Akgül ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ilgisi ve desteğ için teşekkür etti ve madalya ile birlikte kendisini ziyaret etmek istediğini iletti.

Başkan Aşgın da kendisini Çorum’da misafir etmekten çok büyük mutluluk duyacaklarını belirterek hepsini başarısından dolayı bir kez daha tebrik etti.