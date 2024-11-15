Mahalle buluşmaları kapsamında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Çorum’un tüm mahallelerinde toplantılar yaparak istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın durağı bu kez Bahçelievler Mahallesi oldu.

“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde Mahalle Buluşmaları” kapsamında mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini bire bir dinleyen Başkan Aşgın, Melikgazi Kadın Kültür Merkezi’nde Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle buluşmasına Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlüce, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Birim Müdürleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KONUŞULANLAR BİZİM EV ÖDEVLERİMİZDİR”

Mahalle buluşmalarına göreve geldikleri günden buyana büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu toplantılar sayesinde mahalle sorunlarını yerinde tespit ettiklerini ifade etti. Başkan Aşgın “Toplantılarımıza tüm ekibimizle birlikte katılıyoruz. Biz milletimizin emrindeyiz. Burada bizlere yansıttığınız talepleriniz, sorunlarınız bizler için ev ödevlerimizdir. Bizlere ilettiklerinizi çözdüğümüzü göreceksiniz. Bizler bu toplantıları çok önemsiyoruz. Hemşehrilerimizle bire bir diyalog içerisinde olarak tüm sorunları yakından takip etmiş oluyoruz.” dedi.