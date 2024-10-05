Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile beraberindeki 5 kişilik heyet, bugün Güney Kore'ye gidiyor.

Çorum'un kardeş şehri Güney Kore'nin Gimhae kentinde açılacak Hitit Sergisi'ni katılmak üzere 5-12 Ekim 2024 tarihleri arasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Meclis Üyeleri Elvan Zorlu, Arslan Kaynar, Serkan Adanır ve Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin, görevli olarak bu ülkeye gidiyor.

Aşgın ve beraberindeki isimlerin bu akşam uçağa bineceği öğrenildi.