Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın bazı basın yayın organlarına yansıyan keresteciler sitesiyle ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü&'nden yapılan açıklamaya göre: Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın geçtiğimiz günlerde işyeri yanan Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanına ziyareti sırasında gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını iddia etti.

Geçmiş olsun ziyaretinde gerçek dışı sözlerle siyaset yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Aşgın, bu konuda ortaya koydukları çaba ve gayretlerin herkes tarafından bilindiğini savundu. Başkan Aşgın, taşınma konusunda marangozların yıllardır kendilerinden süre istediklerini ancak verilen her süre sonunda taşınmadıklarını söyledi.

CHP milletvekili Mehmet Tahtasız‘ın geçmiş olsun ziyaretine gittiği yerde siyaset yapacağına taşınma işlemlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunmasını öneren Aşgın “Sayın vekil geçmiş olsun ziyareti için gittiği yerde siyaset yapacağına taşınma işleminin hızlandırılmasına katkıda bulunsaydı hem şehrimize bir faydası dokunur hem de daha samimi ve doğru bir iş yapmış olurdu. Geçmiş olsun ziyaretine biz de gittik ancak siyaset yapmadık. Esnafımızın derdi nedir, nasıl yardımcı oluruz bunun çabasında olduk. Yaraların sarılmasında belediye olarak elimizden geleni yaptık.” şeklinde konuştu.

“ARABULUCU OLDUK”

Sorunun çözümü noktasında ÇESOB ve TSO Başkanları ile birlikte arabuluculuk rolünü üstlendiklerini belirten Aşgın, “Zanaatkârlar Kooperatifi’nde ve Ahi Evran Kooperatifi’nde kendileri için ayrılan yerler var. Ancak kendi aralarında ortak bir anlaşmaya varamadıkları için taşınma işlemini gerçekleştirmediler. Marangoz ve keresteci esnafımızın yer sorunun çözümü noktasında kooperatif ve esnafla bir araya gelerek arabulucu olduk. Girişimlerimizle Zanaatkârlar Kooperatifi ile Marangozlar Odası arasında anlaşma sağlanmış olmasına rağmen ilerleyen süreçte anlaşmayı iptal ettiler.” dedi.

“ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Göreve geldikleri ilk günden bu zamana kadar tüm esnafların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Aşgın “Biz dün olduğu gibi bugün de esnafımızın samimi olarak yanındayız. Esnafımız hangi derdi ile bize gelmişse o derdinin çözümü için elimizden gelen katkıyı her zaman verdik, bundan sonra da veririz. ‘Esnaf Dostu Belediye’ anlayışla hareket etmeye devam ediyoruz.” dedi.

“İŞLERİN HIZLANMASI İÇİN BAKANLIKLA GÖRÜŞTÜM”

Esnaftan gelen talep üzerine bakanlıkla bizzat görüşme yaptığını belirten Aşgın “Şu anda da yeni bir kooperatif kurarak uygun koşullarda yer tahsis edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunuyorlar. İşlerin hızlandırılmasını benden de rica ettiler, bakanlığın ilgili birimleriyle görüşmeler yaptım. Bakanlığın mevzuat gereği kendilerinden talep ettiği bilgi ve belgeleri henüz tamamlamadıkları için süreç devam etmektedir. Kooperatiflere tavsiyem, bakanlığın kendilerinden talep ettiği belgeleri biran önce tamamlayarak süreci nihayete erdirmeleridir. Bu aşamada biz de katkı vereceğimiz tüm hususlarda gereken katkıyı vermeye hazırız. Bir an önce işlemlerini tamamlasınlar biz de belirlenen yerde bir an önce yolları açalım. Millet bahçesi başta olmak üzere ulaşılabilir şehir vizyonumuzun gereğini biran önce yapalım” dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a da doğru olmayan bilgilerle siyaset yapmaması tavsiyesinde bulunan Aşgın, “Sayın vekilin derdi, yalan yanlış bilgilerle siyaset yapmak yerine esnafın derdiyle dertlenmek olsaydı bizleri arayarak gerçeği öğrenebilirdi. Bundan sonraki süreçte yanlış bilgilerle hareket etmemesini kendilerine tavsiye ediyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de esnafımızın samimi olarak yanındayız. Esnafımız hangi derdi ile bize gelmişse o derdin çözümü noktasında elimizden gelen katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da veririz.” dedi.

PEKİ TAHTASIZ DE DEMİŞTİ?

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Keresteciler Sitesi’ndeki iş yeri yanan ve büyük hasar gören Marangozcular Odası Başkanı Yücel Şahin ve oğullarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, kent merkezinin ortasında kalan sitenin uygun alanlara taşınması gerektiğini bildirdi. Tahtasız, geçmiş dönem ve şuan ki Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a keresteciler sitesinin taşınması sözünü hatırlatmıştı.