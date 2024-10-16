Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aygın’a ‘Amatör Spor Haftası’ kapsamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Güney Kore ziyareti nedeni ile katılamadığı Amatör Spor Haftası ziyareti Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, Belediye Gençlikve Spor Hizmetleri müdürü Nadir Solak da katıldı.

Ziyaret sırasında Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Amatör Spor haftası kutlamalarına verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Arıcı amatör sporun gelişimi için iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Aşgın ise amatör spora büyük önem verdiklerini bunu göreve başladıkları günden itibaren verdikleri destek ile gösterdiklerini söyledi.

Çorum’u ‘Spor şehri’ yapmak için tesisleşme anlamında çok iyi işler yaptıklarını belirterek ‘Yapılan bu tesislerden yetişecek sporcularla ülkemizi milli takımda temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyoruz. Amatör Spor Kulüplerine ziyaretleri için ve faaliyetleri için teşekkür ediyorum.