Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Teşkilatı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katılarak sürpriz yaptı.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve teşkilat yöneticileri tarafından karşılanan Aşgın, Çorum'da sevgi ve barış ikliminin önemine dikkat çekerek, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram kardeşliktir, Çorumlular kardeştir. Bir tatlı bayram sürprizi yapalım dedik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda gerçekleşen bayramlaşma programına katıldık. Çok mutlu olduk.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve teşkilat yöneticilerine misafirperverlik ve güzel dilekleri için teşekkür ediyorum."