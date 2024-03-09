Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Çorum Eczacı Odasından konu hakkında yapılan açıklamada, “Ziyarette, daha önce yapılan görüşmelerde fikir birliğine varılan konuların projelendirilmesi, Çorum Eczacı Odası ve Çorum Belediyesi arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda ortak hizmet projeleri ve Avrupa Birliği Kalkınma Ajansları Finans Desteklerinde alınabilecek projeler kapsamında çalışmaların taslak protokol hazırlıklarına başlanmasına karar verildi. Ziyaret esnasında daha önceden görüşmesi yapılan, Türk Eczacıları Birliği'nin Yurt Dışı ithal İlaç Birimi üzerinden hastalarımıza yurtdışından ilaç temin etme görevi gibi kamusal görev yapan ve yine Çorum Eczacı Odasının vatandaşlarımıza vermeyi planladığı proje aşamasında olan diğer kamusal hizmetlerinden (Evlerde Atık İlaçların Bertaraf Edilmesi Organizasyonu, Sertifikalı Eczane Teknikerliği Eğitim Programları, Eczacı Danışmanlık Hizmetleri, Haşere İlaçlama Ve Kontrolde Danışmanlık Hizmeti, Doğal Afet Durumlarında Acil Eczane Hizmetlerinde Belediye ile Koordinasyon, vs...) dolayı Çorum Eczacı Odasına vatandaşlarımızın daha rahat ulaşabilmesi, girişinin düz ayak olması adına hizmet binasının yerinin tahsisi noktasında daha önce Türkiye'de emsal teşkil eden Eczacı Odaları ile Belediyelerle görüşülmesine ve resmi evrak işlemlerinin başlatılmasına karar verildi” denildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol Afacan, Başkan Aşgın ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.