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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hemde yeni yerlerinin hayınlı olmasını diledi.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel ile birlikte Turgut Özal İş Merkezinde bulunan dernek merkezine gelişinde Aşgın’ı Dernek Başkanı Ahmet Ecevit ve İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve kurul üyeleri ile hakem ve gözlemciler katıldılar.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbahim Aşgın yaşanan üzücü olaydan dolayı tüm hakem camiası ve futbol ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken bu tür olayların spor alanlarında görmek istemediklerini söyledi.

Dernek Başkanı Ahmet Ecevit ise Başkan Aşgın’a ziyareti nedeni ile teşekkür etti ve bu tür kötü görüntülerin Türk futboluna daha önemlisi ülkemize çok büyük zararlar verdiğini belirterek bir daha bu tür çirkinliklerin yaşanmamasını diledi.