Çorum'un Alaca ilçesinde bir kıraathanede hünerlerini sergileyen aşıkların atışması renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde bir işadamının öncülüğünde aşık atışması düzenlendi. İlçedeki bir kıraathanede bir araya gelen Aşık Veysel Yıldızer ve Aşık Adem Aydıner, atışma yaparak vatandaşlara müzik ziyafeti sundular.

Aşıklık geleneğini sürdürmek amacıyla yapılan 'aşıklar günü', renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneği yaşatmak için türküleri seslendiren halk ozanları, vatandaşlar ve sanatseverleri mest etti.