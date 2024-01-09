1. Amatör Küme’de ilk yarısını kayıpsız olarak lider tamamlayan Namsan Gülabibeyspor Teknik Direktörü Zakir Ardahanlı sadece ilk yarıyı lider bitirdiklerini asıl hedefleri için sezon sonunda aynı yerde olmak istediklerini söyledi.

İlk yarının son haftasında Alaca Belediyespor ile yarım kalan maçında rakibini 6-0 yenerek ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Namsan Gülabibeyspor takımı Teknik Direktörü Zakir Ardahanlı "Dün zorlu Alaca deplasmanından aldığımız galibiyetle ilk yarıyı lider kapattık. Ancak biten bir şey olmadığı gibi, ligin yeniden ve daha da çetin geçeceğini biliyoruz. İlk günden bu yana sürdürdüğümüz disiplinli çalışma periyotumuza bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim için lig son maçta son düdük gelince bitecek. Biz şuan sadece sezon başında koyduğumuz hedefin ilk adımını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de baştan beri dediğimiz gibi tüm rakiplerimize mutlak saygı çerçevesinde mücadelemize devam edeceğiz. Üstüne basa basa söylüyoruz. Biten bir şey yok, herşey yeni başlıyor. Gelinen noktada şuana kadar ligin ilk yarısında ortaya koydukları mücadeleden dolayı tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum " dedi.

Ardahanlı ayrıca, kendilerine her konuda destek olan Kulüp Başkanı Hasan Belli ile yönetim kurulu üyeleri ve ana sponsoru Ahmet Namlı'ya teşekkür etti.