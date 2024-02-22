100 binin üzerinde Çorumlunun yaşadığı Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 Çorumlu belediye başkanı adayı yarışırken, iki belediye başkanının belediye meclis listeleri belli oldu.

AK Parti'nin Belediye Başkanı Adayı hemşehrimiz Asım Balcı'nın 40 kişilik belediye meclis üyeliği listesinde sadece 2 Çorumlu yer alırken, CHP'nin adayı yine hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin'in listesinde ise 8 Çorumluya yer verildi.

682 bin nüfuslu ilçede 100 binin üzerinde Çorumlu yaşıyor olmasına rağmen, AK Parti'nin meclis üyeleri listesinde Çorumlular yok sayıldı. CHP ise Çorumlulara daha ağırlık verdi.

40 kişilik listede CHP’li Veli Şahin'in listesinde 8 Çorumlu yer aldı üstelik seçilebilecek sıralamaya konuldu.