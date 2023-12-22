İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı’yı ziyaret ederek formasını hediye etti.

Nihat Armutçu beraberinde Çorumlu Teknik Direktör İsmet Kamak ile birlikte Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenledikleri geceye verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti. Armutcu ziyareti sırasında kulüp çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise İskilipgücüspor’u yaptığı bu başarılı çalışmalardan dolayı kutladı ve gençlere yönelik bu çalışmalara ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonunda İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu Asım Balcı’ya ismi yazılı formasını hediye etti.