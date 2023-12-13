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Mübadil yemeklerini kapsayan ilk yemek kitabını çıkaran Balkan Türkleri Derneği, yeni projesi "Asırlık Mübadil Lezzetler" ile çalışmalarını genişletiyor.

Derneğin 2019 yılından itibaren sürdürdüğü mübadil yemeklerinin kayıt altına alınması çalışmaları yeni proje ile devam ediyor. Bölgede mübadil yemeklerini kapsayan ilk yemek kitabını çıkaran dernek yeni çalışmasında; Samsun ilçeleri, Tokat, Amasya ve Çorum illerindeki unutulmaya yüz tutan asırlık mübadil lezzetleri de kayıt altına alarak, yemek kitabına ekleyecek.

Proje tanıtım toplantısını, yerel yemek ikramları ile gerçekleştiren dernek, çalışmalarına Tokat Erbaa’da başladı. Bölgedeki mübadil ailelerin ve derneklerin işbirliği ile yürütülen projede, gençlerin bilmediği pek çok asırlık lezzet gün yüzüne çıkıyor.

Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız; Cumhuriyet'in ve mübadelenin 100. yılında; yokluk zamanı bin bir zorlukla ve emekle yapılmış bu yemeklerin unutulmadan kayıtlara geçirilmesinin, bu kadim kültürün yaşatılması adına çok önemli olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı İbrahim Özdemir ise derneğin 1987 yılından itibaren Balkan Türklerine ait kültürel öğeleri yaşatmaya çalıştıklarını, halk oyunlarından sonra mübadil yemekleri konusunda da önemli bir arşiv oluşturduklarını ifade etti.