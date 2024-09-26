Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti. Arıcı ile birlikte ASKF Lisans Sorumlusu Mustafa Aslan ile birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu çalışmaları hakkında bilgiler veren Ferhat Arıcı İl Genel Meclisinin her yıl amatör spor kulüplerine yaptığı malzeme yardığı konusunda görüş alış verişinde bulundu ve bu yıl yapılacak yardım miktarı hakkında istişarelerde bulundu.

Temur ve Çıplak, amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinin aralıksız devam edeceğini belirterek ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise Amatör spor kulüplerinde geçmişte yöneticilik yapmış il genel meclis başkanımıza ve özel idare Genel Sekreterimize misafirperverlikleri ve ilgi ve alakalar için teşekkür etti.