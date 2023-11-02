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HARUN AKKAYA

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Kamu Spor Oyunları finallerinde ilimizi temsil edecek voleybol ve basketbol takımı sporcularına t-shirt hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘100. Yıl Kamu Spor Oyunları’ il birinciliğinde şampiyon olan ardından Ordu’da yapılan bölge birinciliğinde şampiyon olan Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol takımı ile 3x3 Basketbol takımları önümüzdeki hafta Ankara’da yapılacak Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.

Ferhat Arıcı Türkiye finallerinde ilimisi temsil edecek sporculara bu müsabakalar için t-shirt hediye etti ve finallerde de başarılar diledi.