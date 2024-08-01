Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan güzel bir uygulama.

Lisans tesliminde karmaşaya son vermek için her kulübe lisans dolabı yaptırıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, yaptırdıkları lisans dolabının Federasyon kapısının yanına monta edileceğini ve her külübün kendi kilidini alarak takacağını ve sorumluluğun tamamen kulüplerde olacağını söyledi.

Lisans teslimi sırasında yaşanan aksaklıkları ve hataları ortadan kaldırmak için yaptırdıkları dolabın önümüzdeki günlerde monta edileceğini belirten Arıcı ‘Farklı illerde gördüğümüz bu uygulamayı ilimize getirdik, Kulüplerin ismi yazılacak ve kilitlerini kendileri takacak ve tüm sorumlulukta kulüplerimizde olacaktır. Kulüplerimize elden teslimat yapılmayacak lisanslar kulüplerin bu dolaplarına atılacak. Bu uygulamada art niyetlerinde önüne geçmek için dolaba güvenlik kamerası takacağız. Bu uygulama ilimiz amatör kulüplerine hayırlı olsun’ dedi.