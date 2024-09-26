Çorum Amatör Spor Kulüplerinden kulüplere iki uyarı. 2. Amatör Küme kulüpleri lisaslarını en geç 4 Ekim tarihine kadar ASKF’ye teslim etmesi gerektiği bildirildi. Diğer uyarı ise 15 Ekim’de ilimizde yapılacak olan U 14 milli takım Samsun Bölge Karması seçmesi hakkında.

ASKF Lisans Sorumsulu Mesut Çetinoğlu 2. Amatör Küme maçlarının 13 Ekim’de başlayacağını hatırlatarak kulüplerin lisanslarını en geç 4 Ekim tarihine kadar teslim etmesi gerektiğini söyledi. 8-11 Ekim tarihleri arasında Federasyon Başkanlığı seçimleri için Ankara’da olacağını belirten Çetinoğlu kulüplerin mağdur olmaması için tüm lisanslarını 4 Ekim cuma akşamına kadar ASKF’ye teslim etmesini istedi.

Diğer bilgilendirme ise Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’dan. Her yıl düzenlenen U 14 milli takım Samsun Bölge Karması seçmelerinin 15 Ekim salı günü yapıyacağını belirten Arıcı bu seçmelere 2011 doğumlu sporcuların katılacağını ve bu seçme ile ilgili olarak Çorum ASKF ve Futbol İl Temsilciliği siteleri ile vatsap gruplarından bilgilendirmenin yapılacağını söyledi.