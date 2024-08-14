Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaretlerini Osmancık kulüpleri ile sürdürdü. Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı, Genel Sekreter Hilal Kiraz, Yönetim Kurulu üyesi Osman Pehlivan, Çorumgücüspor Başkanı Mustafa İdikut ile birlikte Osmancık kulüpleri Osmancık Belediyespor ve Osmancık Kandiberspor takımlarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Osmancık Kandiberspor ve Osmancık Belediyespor tarafından yaz spor okulları bünyesinde çalışma yapan takımları ziyaret eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri çocuklara tatlı ikram ettiler ve antrenörlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular.