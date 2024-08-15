Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahinbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yönetim kurulu üyeleri Hacı Ömer Yağlıdere ve Cumhur Sevinç, Osmah Pehlivan, Çorumgücüspor Başkanı Mustafa İdikut ve Mustafa Aslan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Hüseyin Şahin, ASKF yönetimine ziyareti için teşekkür etti ve iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi. Ziyaret sonunda Hüseyin Şahin’e ismi yazılı forma hediye edildi.