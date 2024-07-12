Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı uzun yıllar ilimiz amatör futboluna hizmet veren kaleci antrenörü Sebahattin Çoban’a ilimizden ayrılacak olması nedeni ile plaket verdi.

Uzun yıllardır Çorum amatör futboluna HE Kültürspor, Sungurlu Belediyespor ve Çorum FK alt yapılarında kaleci antrenörü olarak görev yapan bunun yanında diğer kulüp kalecilerinide çalıştıran Sebahattin Çoban memleketi Trabzon’a dönme kararı aldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Sebahattin Çoban’a bugüne kadar amatör futbola verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti ve plaket verdi.