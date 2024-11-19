Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Sungurlu’da okullara spor malzemesi desteği sağladı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Sungurlu’da eğitim veren okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Ziyaretlerde Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Sevinç, Sungurlu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Volkan Hançeroğlu, Sungurlu İlçe Sağlık Veri Hazırlama Personeli Uğur Demirkan da eşlik etti.

Ziyaret edilen okullar arasında İsmetpaşa Ortaokulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Habib Güleser İlköğretim Okulu ve Bölükbaşı Özel Uygulamalı Okulu yer aldı. Öğrencilere çeşitli spor malzemeleri hediye edilerek, spor yapmalarına teşvik sağlandı.

Federasyon Başkanı Ferhat Arıcı, yaptığı açıklamada, "Biz amatör spor kulüpleri olarak gidilmedik okul, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Spor yapan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Sporun yaygınlaşması ve gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Arıcı, bu tür desteklerin devam edeceğini dile getirdi.

Spor malzemesi desteği, okullarda sevinçle karşılandı. Öğretmenler ve öğrenciler, federasyona teşekkür ederek sporun önemine dikkat çektiler.