Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 38.yılını düzenlenen yemek organizasyonu ile kutladı.Kurulduğu günden bu yana Çorum amatör sporuna hizmet veren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 38.yılında eski kurucu üyelerini ve mevcut yönetim kurulu üyelerini yemekte buluşturdu.

İskele Park Cafe’de düzenlenen organizasyona, Mevcut Başkan Ferhat Arıcı, eski başkanlardan Gazi Alıç ve Sefer Kurtaran’ın yanı sıra geçmiş dönemde ASKF’de görev yapan ve şimdiki dönemde görev yapan üyeler katılım sağladı. Yemekte bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF’nin bugünlere gelmesinde eski ASKF başkanlarının, kurucu üyelerin ve o dönemde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin büyük bir emeği olduğuna vurgu yaptı.

Geçmiş dönemde görev yapan başkanların yaptıkları faaliyetleri her zaman kendisine bir yol haritası gördüğünü de belirten Arıcı, “Görev yaptığımız süre içerisinde her zaman amatör spora nasıl hizmet ederiz diye kafa yorduk. Zaman zaman güzel işlere imza attık. Bunun içinde en önemlisi antrenörlerimizi Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile onlara iş istihdamı yarattık” dedi.

Konuşmasının devamında Ahlatcı Çorum FK’nın Çorum’un ortak paydası olduğuna da vurgu yapan Başkan Arıcı, “Çorum’da spor denildiği zaman birleştirici ve bütünleştirici olarak iki tane ortak payda akla gelir. Birisi ilimizin tek profesyonel takımı Ahlatcı Çorum FK diğeri de Çorum’da ki bütün amatör spor kulüplerinin bağlı olduğu ASKF’dir. Bu iki yapı gerçekten spor anlamında Çorum’u birleştiren yapılardır. ASKF olarak Çorum FK’ya yeni sezonda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Arıcı, gelinen noktada merkez ve ilçede bulunan 76 spor kulübünün federasyona üye olduğunu da belirtirken, “U11 Ligi’nde bile artık kulüplerimiz ilçelere gidiyor. İlçelerde futbol oynayan minik futbolcuları aileleri izleme şansı buluyor. Bu da bizi gururlandırıyor” dedi.Konuşmasının sonunda göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları faaliyetleri anlatan Arıcı, Çorumlu insanlarını da amatör spora destek vermeye davet etti.