Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanı Gürol Matpan, 17 Ekim Astsubaylar Günü nedeniyle açıklama yaptı.

TEMAD’ın kuruluş tarihi olan 17 Ekim 1984 yılından esinlenerek 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren “Astsubaylar Günü” olarak kutlanmaya başlandığını belirten TEMAD İl Başkanı Gürol Matpan, “Bu sene TEMAD’ın 40’ıncı yıl dönümünü kutlamaktayız. Biz astsubaylar yıllarca ülkesine hizmet için gözünü budaktan esirgemeyen 7/24 vatanımızın savunmasında karada, havada, denizde (Mavi Vatan), MSB’ye bağlı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde cansiperane görev yapmış ve yapmakta olan emekli ve muvazzaf astsubaylarız. Vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde fedakârca ve özveri ile çalışarak emekli olmuş astsubaylarımızın ve şu anda da asil milletimizin huzuru ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında canı pahasına fedakarca görev yapan tüm muvazzaf astsubay meslektaşlarımın 17 Ekim Astsubaylar Günü kutlu olsun. Muvazzaf astsubaylarımıza kazasız-belasız hayırlı görevler diliyorum. Ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizi ve tüm meslektaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.