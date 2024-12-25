Orman Yüksek Mühendisi Hamdi Şenyuva'nın eşi, Çorum Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü personellerinden Harita Mühendisi Koray Şenyuva ile bankacı Tunay Şenyuva'nın annesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayşe Şenyuva'nın kayınvalidesi Asuman Şenyuva (69) vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Asuman Şenyuva'nın cenazesi, 26 Aralık 2024 Perşembe günü ikindi namazına müteakip İstanbul Kadıköy Sahrayi Cedid Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hekimpaşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.