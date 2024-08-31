Atakan Cangöz topla çalışmalar başladı.
Geçen sezon ilk yarının son haftasında oynanan Boluspor maçında sakatlanan ve operasyon geçiren Atakan Cangöz topla çalışmalara başladı.
Tecrübeli futbolcu geçirdiği başarılı operasyonun ardından fiziksel güçlendirme çalışmaları sonrasında sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Bir aydır takımdan ayrı olarak düz koşu yapan Atakan Cangöz hafta başında Ankara’da girdiği testin ardından topla çalışmalara başladı.
Cangöz’ün önümüzdeki hafta verilecek milli aranın ardırdan takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Editör: Halil Öztürk