Çorum FK’nın tecrübeli ismi Atakan Cangöz’e başarılı operasyon.

Bu sezonun ilk yarısında dizinden sakatlanan ve uzun süren tedavinin ardından iyileşme olmayınca ameliyat kararı verilen Atakan Cangöz dün Ankara Acıbadem Hastanesinde Prof Dr. Murat Bozkurt tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.

Ameliyat sonrası hastanede tedavi süreci devam eden Atakan Cangöz daha sonra evinde dinlenecek.

Cangöz’ün operasyonun ardından yaz döneminde yapılacak tedavi sonrasında yeni sezon başı çalışmalarına takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.