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10 Kasım Atatürk Koşusu 172 sporcunun katılımı ile yapıldı. Kent Park Koşu pistinde yapılan Atatürk Koşusunda minikler, küçükler, yılıdızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Minik Bayanlar: 1. Zehranur Şengül, 2. Erva Ağın, 3. Sıla Taş, 4. Esma Kara. Minik Erkekler: 1. Ali Galip Arıcılar, 2. Hamza Uysal, 3. Salih Efe Dertli, 4. Hasan El Abbut. Küçük Bayanlar 1. Eylül Kazancı, 2. Cemrenur Demirel, 3. Aspa İpek, 4. Şebnem Burçe Çıldır. Küçük Erkekler: 1. Can Gürel, 2. Yasin Çetinkaya, 3. Emir Berk Yücel, 4. Samet Şahin.

Yıldız Bayanlar: 1. Büşra Cıbır, 2. Nilsu Şahin, 3. Aylin Çetinkaya, 4. Elanur Uysal. Yıldız Erkekler: 1. Poyraz Yetgin, 2. Mert Ali Erdal, 3. Samet Gürel, 4. Nedim Talha Cüce. Genç Bayanlar: 1. Sudenaz Koçak, 2. Melike Güder, 3. Aleyna Metin, 4. Sümeyye Erdoğan. Genç Erkekler: 1. Aykut Köstek, 2. Ömer Asaf Taşkoyan, 3. Emirhan Deniz, 4. Bünyamin Palaz. Büyük Bayanlar: 1. Damla Bançeci, 2. Gülcan Çakır,. Büyük Erkekler: 1. Kaan Yurdakul,. Veteran Bayanlar: 1. Gülhan Türkoğlu, 2. Zeynep Kalıpcı, 3. Seval Satı Yağmur. 4. Gülnur Kazancı. Veteran Erkekler: 1. Osman Pehlivan, 2. Aytaç Taşaner, 3. Mustafa Ertan Tabuk.

Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.