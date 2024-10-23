Türkiye’nin tanınmış Atatürk portresi ressamı hemşehrimiz Nevzat Can’ın Atatürk resim sergisi Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde açıldı.

Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle düzenlenen serginin açılışına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, bazı siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan ressam Nevzat Can, “Bir Atatürk sevdalısı olarak O’na olan borcumu portrelerini yaparak bir nebze olsun ödemeye çalışıyorum. Umarım başarılı oluyorumdur. Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyoruz. Sergimize imkan tanıyan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sanat Müzesi çalışanları ve Nilgün Ayşecik Çevik’e teşekkür ediyor, katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi Sanat Müzesi, 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Şehir Müzesi olmak üzere 3 adet müzeye sahip ender belediyelerden biri olduklarını belirtti.

Atatürk portreleri konusunda çok tanınmış bir ressam olan hemşehrimiz Nevzat Can’ın TBMM’de de bir sergi açacağını ifade eden Candan, kendisini Çorum’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Belediyecilikte kültürün önemine de değinen Turhan Candan, katılımcılara Atatürk sergisi dışında galeri kısmını da gezmelerini tavsiye etti. Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdiler.

Resim sergisi 7 Kasım 2024 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

