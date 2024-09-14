Alaca Bilim ve Sanat Merkezi'nin, 5-8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Teknofest 2024 Antalya yarışmalarında, başarıyla sundukları ve tamamen kendi imkânlarıyla geliştirdikleri "Ateş Böceği" projesi, bulundukları kategoride büyük ilgi gördü.

Proje Sorumlusu ve Kurum Müdürü Yunus Şahin, Proje Danışmanı Mustafa Ali Yiğit ve Proje Öğrencileri Esma Nur Uçar ile Zeynep Kaplan tarafından hazırlanan 'Ateş böceği' hakkında bir televizyon kanalı röportaj veren Alaca Bilim ve Sanat Merkezi öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır'da projelerini anlatma fırsatı buldular. 2-3 hafta sonra açıklanması beklenen yarışma sonuçları sonunda ilk üç giren projeler, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana'da düzenlenecek Teknofest Fuarı'nda ödüllerini alacak.