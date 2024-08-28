Samsun'un Çarşamba ilçesinde '30 Ağustos Zafer Kupası' atıcılık turnuvasında Çorum Halk Eğitim Kültürspor genç erkeklerde iki madalya takım sıralamasında ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çarşamba Belediyesi atış poligonunda düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası' atıcılık turnuvasına Samsun, Ankara, Tokat, Çorum, Sivas ve Giresun illerinden toplam 32 sporcu katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada, sporcular yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen turnuva, sporcuların gösterdiği performansla renkli anlara sahne oldu.

Yarışmalara Çorum’dan dokuz sporcu katıldı. Genç erkeklerde İsa Caymaz birincilik ödülünü kazanırken Ertuğrul Çöp ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yasin Yetim, Erkan Çöp ve Mehmet Koç’tan oluşan Çorum Halk Eğitim Kültürspor takımı ise Çarşamba Belediyespor ve Bafra Anadolu Lisesispor’un ardından üçüncülük kupasının sahibi oldu.