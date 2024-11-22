Atletizm Hakem Kursuna başvurular başladı.

Kurs 30 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül ilimiz atletizm hakem sayısını artırmak amacı ile Federasyon ile yaptıkları görüşmeler sonucunda kurs açılmasına karar verildiğini söyledi.

İl Temsilcisi Topgül kursa başvuruların 27 Kasım cuma akşamına kadar sistem üzerinden yapılması gerektiğini detaylı bilgi almak isteyenlerin kendisini 05364631580 nolu telefondan arayabileceklerini söyledi.

30 Kasım cumartesi günü başlayıp 3 Aralık salı günü sona erecek olan Atletizm Hakem Kursu dersleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı Salonunda yapılacak ardından saha uygulaması ve son günde yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlar aday hakem olarak görev almaya hak kazanacaklar.