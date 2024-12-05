Buharaspor Başkanı Fatih Atlı Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası organizasyon kurulunda görev yaptı.

2-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm Salonu ve Burhan Felek Atletizm sahalarında yapılan 3 Aralık Engelliler Günü yarışları ve Paris Paralimpik Olimpiyatlarında madalya alan sporcuların balo gecesine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Buharaspor Başkanı ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Organizasyon Kurulu üyesi Fatih Atlı şampiyonanın balo gecesine katılan Gençlik ve Spor Aşkan Bak ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Atlı ayrıca 3 Aralık Engelliler Gününün önemine değinerek ‘Bir gün değil her gün en özel gün ve her birey bizim için değerli ve özeldir’ dedi.