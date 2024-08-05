Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı’ya Özel Sporcular Türkiye Basketbol Şampiyonası Organizasyon Kurulunda görev yapacak. TürkiyeÖzel Sporcular Federasyonu tarafından 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da Yeni Mahalle Spor Kompleksinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mental ve otizm kategorisinde 10 Down Sendromlular kategorisinde ise sekiz takım mücadele edecek.

Türkiye Şampiyonası Organizasyon Kurulunda görev yapacak olan Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı, böyle bir şampiyonada görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek kendisine bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Birol Aydın ve As Başkan Efkan Korkmaz’a teşekkür etti.