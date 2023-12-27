Pendik'te ATM'den para çektiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı, Samsun'da yakalandı. Öldürülen iş adamının, eskiden çalıştığı şirketteki kişiler tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği öğrenildi.

Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında yaşanan, otomobiliyle bir ATM önüne gelen iş adamı Emrah Akyıldız (37), aracından inip ATM'de işlem yaptığı sırada arkasından gelen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Emrah Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişi, Akyıldız'ın başına ateş ettikten sonra kaçtı. Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renkli kulaklık, siyah renkli bere, kovan ve deforme halde çekirdek bulundu. Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda yapılan aramada, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan bir adet şarjör bulundu.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemekçilik şirketinde çalıştığı, bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu, Akyıldız'ın eski çalıştığı şirketteki kişiler tarafından tehdit edildiği, ölüm tehditleri aldığı, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.I. olduğunu tespit etti. Bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenen şüphelinin, saldırının ardından da otelden ayrıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, Samsun'da olduğunu tespit ettikleri H.I.'yı geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen operasyonla yakalayarak İstanbul'a getirdi.

Polis merkezinde sorgulanan şüpheli H.I. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı çalışmaları devam ediyor.