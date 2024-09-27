Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahmut Çelik'in oğlu Av. Burak Kağan Çelik, stajını tamamlayarak cübbesini giydi.
Baro binasında düzenlenen törene AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Özden Yalçın, Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer ve Av. Burak Kağan Çelik'in ailesi katıldı.
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Av. Burak Kağan Çelik Avukatlık Yemini'ni yaparak ruhsatını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı'dan aldı.
Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, avukatlık mesleğine adım atan meslektaşını tebrik etti.