Av. Ertuğrul Gökeşme(76) hayatını kaybetti.

Merhum Fevzi Gökeşme ile merhume Sebahat Gökeşme’nin oğulları, Neslihan Gökeşme’nin eşi, Güner Gökeşme’nin babası, Sema Sunu ve Selma Gökeşme’nin ağabeyleri olan Av. Ertuğrul Gökeşme vefat etti.

ADLİYEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Gökeşme için bugün saat 11.00’de Çorum Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Gökeşme’nin cenazesi, Cuma namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.