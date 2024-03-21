Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklarla tohum ekti, vatandaşlara fidan dağıttı.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğünce, Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan alanda ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı tohum ekme eğitimi verildi.

Vali Zülkif Dağlı da çocuklarla birlikte tohum ektikten sonra vatandaşlara çam fidanı dağıttı.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum 'un 474 bin hektar orman varlığının bulunduğunu, kentin yüzölçümünün yüzde 38'inin ormanlardan oluştuğunu söyledi.

Çorum 'da orman varlığının artırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Dağlı, " Çorum 'daki ağaçlandırma çalışmalarında son 20 yılda 94 milyon 238 bin gibi devasa bir rakama ulaştığımızı görüyoruz. Bu hafta da çalışmalarımız devam edecek. Bugün 9 bin fidanı çocuklarımıza dağıtacağız. Bu hafta 42 bin ağaç toprakla buluşacak." dedi.

Orman ve ağaç konusunda çocuklara bilinç aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Dağlı, Çorum 'da yeşil olmayan alan bırakmamayı hedeflediklerini kaydetti.