Amatör Spor Haftasında geleneksel olarak düzenlenen ‘Yılın EN’leri ödül töreninde 41 sporcu ve antrenöre ödül verildi.

Bu ödül töreninde gözler bu yıl içinde ilimizi en büyük başarıları kazandıran isim yoktu.

Çorum’un tek bayan güreş takımı Belediye İskilipspor’dan Özdenur Özmez bu yıl içinde iki kategoride önce Avrupa Şampiyonu daha sonra ise Dünya üçüncüsü olarak ülkemize ve kulübüne büyük bir başarı kazandırdı.

Özdenur Özmez Ağustos ayı içinde Ürdün’de yapılan U 17 Kadınlar Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanırken 24-30 Haziran tarihlerinde Sırbistan’da yapılan Avrupa Şampiyonasında ise sıkletinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Belediye İskilipspor Güreş Antrenörü Adem Uysal amatör spor haftası EN’ler ödül töreninde ödüle layık görülen tüm antrenmörler ve sporcuları tebrik etti.

Uysal, ilimizi bu yıl içinde en büyük iki başarıyı kazandıran Özdenur Özmez kızımızın bu ödül töreninde olmamasının kendilerini derinden üzdüğünü belirttti.