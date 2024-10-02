Avrupa Spor Haftası ‘Aktif Ol’ (Be active) Ada Koleji’nde kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Ada Koleji iş birliği ile yapılan Avrupa Spor Haftası etkinliği her yıl belirli tarihlerde 81 ilde eş zamanlı olarak kutlanıyor. Bu yıl Avrupa Spor HAftası bu yıl Ada Koleji öğrencilerinin etkinlikleri ile kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve AB Başkanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası “Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri” temasıyla Türkiye’nin 81 ilinde eşzamanlı olarak uygulanıyor.

Özel Ada Koleji bahçesinde düzenlenen etkinlikle öğrenciler, basketbol, voleybol ve yakar top oynayarak Avrupa Spor Haftasını kutladılar. Kutlamaya katılan davetli ve protokol üyesi olmaması ise dikkat çekti.